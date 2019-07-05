На Выборгском шоссе был сбит жеребенок

Малыш остался цел. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
Малыш остался цел. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

По предварительным данным, детеныш лошади не получил сильных повреждений. У автомобиля помялся капот с правой стороны и бампер.

В пятницу, 5 июля, поздним вечером мама-лошадь и жеребенок без присмотра ходили по Выборгскому шоссе в Парголово в Санкт-Петербурге. Сообщается, что животные являются домашними.

По словам очевидцев, неприятный инцидент случился рядом с гипермаркетом «Лента». Лошадь и жеребенок прогуливались прямо по проезжей части. Легковой автомобиль сбил животных.

При этом, животные больше испугались, чем пострадали. Они остались целы, жеребенок не получил серьезных повреждений. Из-за сильного стресса животные разбежались. Для их отлова пришлось вызывать пожарных.

Пользователи в социальных сетях говорят о том, что встретить лошадь без присмотра на дороге — это не редкость.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Пушкине дорожники закатали лежачего полицейского в асфальт.

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