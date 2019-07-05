В Пушкине дорожники закатали лежачего полицеского в асфальт

Работы проводились в дождь. Фото: Мегаполис
Работы проводились в дождь. Фото: Мегаполис

Во время проведения ремонтных работ по обновлению дорожного покрытия в городе Пушкин в Санкт-Петербурге рабочие не обратили внимание на лежачего полицейского.

Несмотря на то, что лежачий полицейский был установлен в весьма заметном месте, дорожники решили не обращать на него внимание и наложили асфальт прямо поверх. Теперь местным автолюбителям не придется притормаживать для прохождения преграды.

Инцидент произошел у дома 16 по Оранжерейной улице в городе Пушкин. Об этом стало известно из сообщения очевидец в канале «Мегаполис».

Кроме того, отмечается, что ремонт дороги проводился прямо во время проливного дождя, в связи с чем асфальтобетонное покрытие вряд ли прослужит долго.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина встал на пути экскаватора, защищая самовольно построенную дорогу.

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