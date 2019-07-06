Ночью на Васильевском острова сгорела Toyota

К 03:45 пожар был потушен. Фото: pixabay.com
К 03:45 пожар был потушен. Фото: pixabay.com

У автомобиля выгорел моторный отдел и часть салона.

Японский автомобиль сгорел на Васильевском острове сегодня ночью. У Toyota выгорел моторный отсек и часть салона.

Сообщение о пожаре в Василеостровском районе Петербурга поступило в дежурную часть в 03:06 в субботу 6 июля, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга. На 14-ой линии Васильевского острова загорелся автомобиль у дома 97.

На место происшествия приехали два пожарных экипажа и принялись тушить пожар. В итоге к 03:45 с задачей справились. У Toyota выгорел капот, где возгорание, вероятно, началось, и часть салона, передают в ГУ МЧС Петербурга.

На вызов приехали 9 пожарных. В причинах пожара предстоит разобраться отделу надзора. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржец получил условный срок за поджог машины.

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