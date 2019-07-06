В Ленобласти поймали двух педофилов

Уголовные дела по статье о сексуальном насилии в отношении детей были заведены в Лодейном Поле и во Всеволожском районе.

Вчера 36-летний житель Перми, приехавший в Лодейное Поле, чтобы устроиться на работу, подошел к играющим на улице детям. Он угостил двух шестилетних девочек шоколадом, а потом продемонстрировал им на экране своего мобильника видео с сексуальным подтекстом. Дети рассказали об этом родителям, и мужчину задержали. Лодейнопольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по п.«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Похожее преступление было совершено во Всеволожском районе, где по той же самой статье было возбуждено уголовное дело против 50-летнего мужчины. Он позавчера рядом с детской площадкой в деревне Янино-1 совершил действия сексуального характера в отношении четырех детей в возрасте от 10 до 12 лет. Злоумышленник задержан.

Обвинение обоим фигурантам пока не предъявлено, однако если статья не будет переквалифицирована, им может грозить от 12 до 20 лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Сейчас следователи проверяют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жестокого мужа и отца задержали за истязание близких.