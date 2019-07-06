В Турции изъяли из машины редчайший радиоактивный металл на $72 млн

Калифорний не только очень дорогой металл, но и очень симпатичный. Фото: youtube.com

Калифорний не только очень дорогой металл, но и очень симпатичный. Фото: youtube.com

Сегодня полиция Турции рядом с лесным парком Ататюрк задержала автомобиль, в котором нашла 18,1 г калифорния стоимостью свыше $72 млн.

Это вещество — искусственный радиоактивный элемент, самый редкий металл на Земле, он используется в ядерном оружии и реакторах, сообщает турецкая газета Hurriyet. Для его перевозки, хранения и перемещения через границу необходимы специальные разрешения.

Сегодня калифорний производят только две страны в мире — Россия и США. Российский завод по производству калифорния располагается в Димитровграде.

В заявлении губернатора черноморской провинции Болу сказано, что в связи с инцидентом задержано пять человек. Изъятое вещество отправили в турецкое Управление по атомной энергии.

Впервые калифорний синтезировали в Калифорнийском университете в 1950 году, откуда элемент и получил свое название.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые выясняют, как космическая радиация влияет на человека.