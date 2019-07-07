С 20 машин на Московском шоссе сорвали эмблемы

В кражах винят “малолетних хулиганов” — едва ли логотипы удастся удачно сбыть.

На юге Санкт-Петербурга неизвестные похитили логотипы автомобилей, стоявших у домов на Московском шоссе. Всего двадцать автомобилей лишились эмблем в ночь на воскресенье 7 июля.

Эмблемы исчезли с машин Volkswagen, Peugeot, Suzuki, Lexus, Mercedes и других марок, сообщили очевидцы в социальных сетях. Теперь пользователи гадают, кто и зачем мог это сделать. Большинство склоняются к тому, что в кражах виновны местные хулиганы — вероятно, несовершеннолетние: едва ли украденные эмблемы удастся удачно сбыть. Другие вспоминают, что в 1990-ые такое происходило постоянно: логотипы иномарок были новинкой и хулиганы просто не могли пройти мимо них.

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