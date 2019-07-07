Водители маршруток моют канистры из-под дизеля в Ижоре

На поверхности воды видна радужная пленка. Фото: https://vk.com/spb_today
На поверхности воды видна радужная пленка. Фото: https://vk.com/spb_today

Жители Колпино не сняли злоумышленников на фото, а лишь показали грязную реку.

Жители Колпино обвинили водителей коммерческих маршруток в загрязнении реки Ижоры. Работники транспорта якобы моют в речке канистры из-под дизельного топлива.

Обвинения в адрес маршрутчиков появились в социальных сетях 7 июля. Свидетели якобы наблюдали процесс злодеяния на бульваре Трудящихся из окон домов — но никаких доказательств не предъявляют. В Интернет попали лишь фотографии грязной Ижоры: на поверхности воды видна радужная пленка.

В июне инспекторы Росприроднадзора получали сообщения от граждан о сбросе грязных стоков в Ижору и проверяли выпуск, который использует СИЗО “Кресты-2”. Вредных веществ на выпуске не было обнаружено.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жители Кировского района Петербурга увидели разводы кофейного цвета у Морского порта.

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Водители маршруток моют канистры из-под дизеля в Ижоре
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