“Танкер с капучино” оставил в Неве у порта грязную полосу

Жители Кировского района Петербурга пожаловались в социальных сетях на новое загрязнение.

Жители Кировского района заметили новые следы загрязнения Невы у Морского порта. По воде тянется мутный коричневый след.

Фотографии загрязнения с Двинской улицы опубликовали в соцсетях в воскресенье 7 июля. Пользователи мрачно шутят, что мимо набережной прошел “танкер с капучино”, указывая на оттенок пятен. Разумеется, пока нет никаких подтверждений, что в загрязнении виновато прошедшее судно. Вероятно, надзорные экологические службы начнут работу по происшествию на следующей неделе, если им об этом сообщат.

Морский порт Санкт-Петербурга наносит урон экологии города на постоянной основе. Наиболее сильно от него страдают жители Канонерского острова, куда летит пыль от угля и кокса, который разгружают на одном из причалов Петербурга. В Смольном сейчас ищут способы снизить воздействие порта на окружающую среду, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.