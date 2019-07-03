Смольный ищет способы сделать Канонерский остров чище

Угольная пыль летит в жилые кварталы с причала морского порта Петербурга.

После проверки работы морского порта Петербурга в Смольном собрали совещание. Владимир Кириллов возглавил встречу 3 июля и поднял вопрос о чистоте воздуха на Канонерском острове Петербурга.

Беглов поручил проверить работу порта из-за жалоб жителей Кировского района Петербурга на плохой воздух. Проверка показала, что ситуация ухудшается в дни перегрузок нефтяного кокса и угля на 23-ем причале, который находится ближе всех к жилым кварталам, куда летит пыль.

В Морском порту заявили,что стараются снизить число пыли попадающей в воздух, однако надзорные органы не сочли меры, которые там применяют, достаточными. В итоге АО “Морской порт Санкт-Петербурга” обязали найти способ хранить и грузить сыпучие грузы максимально далеко от жилой застройки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржцы заметили новое загрязнение Невы.