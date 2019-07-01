Петербуржцы рассказали о загрязнении Невы

Они не могут понять, что стало причиной.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Рыбацкое – наш район». Люди уверяют, что «мутная взвесь» попала в Неву из реки Мурзинки. Из-за непонятного вещества вода окрасилась в темно-коричневый цвет. Грязь постепенно распространяется – она проплывает мимо Вантового моста и движется в сторону центра Санкт-Петербурга, пишут люди.

Напоминаем, что Мурзинка – это район, который теперь не найти на картах города. В городе также течет одноименная река, которая начинается в полях в Колпино.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мебельную компанию в деревне Проба оштрафовали из-за жалоб местных жителей на загрязнение воздуха. После проверки оказалось, что в районе предприятия выявлено превышение предельно допустимых выбросов по формальдегиду в три раза.