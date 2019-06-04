Мебельную компанию в деревне Проба оштрафовали из-за жалоб местных жителей на загрязнение воздуха

Компанию оштрафовали на 90 тысяч рублей. Фото: http://78.rpn.gov.ru

Компанию оштрафовали на 90 тысяч рублей. Фото: http://78.rpn.gov.ru

После проверки оказалось, что в районе предприятия выявлено превышение предельно допустимых выбросов по формальдегиду в три раза.

В результате проверки Государственным инспектором Департамента Росприроднадзора по СЗФО вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ООО “Слотекс-М”. У компании размещены производственные площади в деревне Проба Всеволожского района Ленобласти. Об этом сообщают сотрудники Росприроднадзор по СЗФО.

Компанию начали проверять после жалоб местных жителей. Граждане жаловались на неприятный химический запах от производственной площадки предприятия одним из видов деятельности которого является производство материалов для изготовления мебели.

Также проверка показала, что у предприятия отсутствует установки очистки газов. Предприятие гарантировало, что установки будут размещены. Повторная проверка пройдет в июне.

Сейчас компанию оштрафовали на 90 тысяч рублей.

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