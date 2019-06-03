В Петербурге на 20 пляжей завезли чистый песок

Сейчас в Петербурге нет ни одного разрешенного водоема для купания -- но загорать можно везде. Фото: Рixabay

Сейчас в Петербурге нет ни одного разрешенного водоема для купания -- но загорать можно везде. Фото: Рixabay

Они полностью готовы к летнему сезону, так что петербуржцы могут смело отправляться загорать.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем рассказали в Комитет по благоустройству.

В пресс-службе отметили, что 20 городских пляжей готовы к летнему сезону – туда завезли чистый песок, поставили кабинки для переодевания, скамейки и зонтики. Там также проверили дно и установили буйки – теперь пляжи безопасны. На некоторых из них помимо прочего есть детские и спортивные площадки для любителей активного отдыха на свежем воздухе. Самыми благоустроенными признали пляж «Золотой» в Зеленогорске и «Ласковы» в поселке Солнечное.

Уточняется, что в ближайшем будущем приведут в порядок еще больше пляжей. Уже сейчас специалисты убирают территорию вблизи воды на острове Чухонка и многие другие – их откроют после благоустройства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли пять пляжей с чистой водой.