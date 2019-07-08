Mercedes столкнулся со “Скорой помощью” на Невском проспекте

Машина медиков ехала с включенными спецсигналами. Фото: https://vk.com/dorinspb
Машина медиков ехала с включенными спецсигналами. Фото: https://vk.com/dorinspb

Два фельдшера врачебного экипажа Петербурга получили травмы.

Автомобиль “Скорой помощи” и Mercedes столкнулись на перекрестке Невского пр. и Садовой ул. Санкт-Петербурга. Машина экстренных служб ехала со включенными спецсигналами.

ДТП в центре Петербурга произошло вечером в воскресенье 7 июля около 21:45, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. За рулем Mercedes сидел молодой человек 25-ти лет. Судя по фотографиям, опубликованным с места происшествия, у иномарки серьезно пострадал капот. Дорожные инспекторы передают, что в аварии пострадали два фельдшера “Скорой медицинской помощи”.

Транспорт со включенными спецсигналами имеет приоритет при движении по городу — автомобилистам следует уступать ему дорогу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти подросток на мотоцикле врезался в электричку “Петербург — Луга”.

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