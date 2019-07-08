Грузчикам в Шереметьево стали платить по 200 тыс. рублей

Быть грузчиком в Шереметьево сейчас очень выгодно. Фото: pixabay.com

Быть грузчиком в Шереметьево сейчас очень выгодно. Фото: pixabay.com

Аэропорт Шереметьево, где вот уже полтора месяца не могут преодолеть проблемы с обработкой багажа, повысил зарплаты грузчикам до 200 тыс. рублей.

Таким образом, заработки грузчиков увеличились почти в 5 раз, так как ранее грузчики в этом московском аэропору получали по 45 тыс. рублей, сообщают источники «Ведомостей». На погрузчике можно заработать еще больше, до 290 тыс. рублей. Однако неизвестно, всем ли грузчикам подняли оплату труда или только вновь набранным работникам, а также не уточняется, оклад ли это или выплаты с учетом переработок и премий.

Пока принятые меры не помогли разрешить багажный коллапс, вызванный, по словам сотрудников Шереметьево, пиковыми нагрузками в отпускной сезон. После двух прокурорских проверок своих постов в аэропорту лишился ряд топ-менеджеров компании, которая заведует багажной службой.

Министерство транспорта РФ прогнозирует, что ситуация с выдачей багажа в Шереметьево нормализуется к середине августа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за сбоя с багажом в Шереметьево уволены топ-менеджеры.