“Бургер Кинг” на Обводном заставили подвинуться

В ресторан Адмиралтейского района пришли сотрудники ККИ и прокуратуры. Фото: pixabay.com

В ресторан Адмиралтейского района пришли сотрудники ККИ и прокуратуры. Фото: pixabay.com

Ресторан оборудовал летнюю веранду, но документов на участок у администрации нет.

Ресторан быстрого питания могут оштрафовать за незаконную летнюю веранду. “Бургер Кинг” решил самовольно занять участок земли на Обводном канале в Петербурге.

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга вместе с коллегами из ККИ прошли по Адмиралтейскому району Петербурга. На набережной Обводного канала администрация ресторана “Бургер Кинг” поставила летнюю веранду, но никаких документов на право пользование участком показать не смогла.

От руководства ресторана потребовали привести территорию в порядок, а в управление Росреестра направила материалы проверки, чтобы возбудить дело об административном нарушении.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге закрыли незаконную мечеть.