Прокуратура поймала 18 организаций на нарушениях при сбросе сточных вод

В сточных водах превышено содержание цинка, железа, алюминия и фенола. Фото: pixabay.com

В сточных водах превышено содержание цинка, железа, алюминия и фенола. Фото: pixabay.com

В Петербурге 18 организаций нарушили водное законодательство при сбросе сточных вод. Замечания выявила прокуратура Петроградского района во время проверки.

Проверка была инициирована после обращения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». По информации предприятия, организации сбросили сточные воды, в которых было превышено содержание железа, цинка, алюминия, фенола и других веществ.

Прокуратура проверила организации ООО «Таймс», ООО «Пушкарская девелопмент», АО «Хлебный завод Арнаут», АО «СПб-Принт», ОАО «Гардинно-кружевная компания» и другие, сообщается на сайте ведомства.

Генеральным директорам компаний внесены представления об устранении нарушений. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура Центрального района уличила ООО «Юнион» в сбросе в систему канализации сточных вод с повышенным содержанием алюминия.