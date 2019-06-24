Прокуратура потребовала от «Юнион» не засорять сточные воды

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила деятельность ООО «Юнион».

В процессе инспектирования сотрудниками ведомства стало известно, что организация осуществляет сброс сточных вод в систему коммунальной канализации на основании договора водоотведения, который компания заключила с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

По информации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Юнион» сбросила в систему канализации сточные воды с повышенным количеством алюминия (фактическая концентрация – 3.2, допустимая концентрация – 1.3).

По результатам проверки прокуратура района в адрес генерального директора организации внесла представление об устранении нарушений.

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