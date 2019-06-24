Агрохозяйство в Ленобласти заплатит 200 тысяч рублей за сорняки

Россельхознадзор обвинил предприятие в невнимании к плодородию почвы.

Агрохозяйство Петербурга заплатит штраф в 200 тысяч рублей за нарушение земельного закона, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре Санкт-Петербурга 24 июня.

Хозяйство расположено в Тосненском районе Ленинградской области. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что предприятие не следит за плодородностью земель и не чистит их от сорняков. Никто из сотрудников не проводил никаких мероприятий для восстановления плодородия земли.

Предприятию назначили штраф, но там не согласились с претензиями Россельхознадзора и подали жалобу в Тосненский суд в Ленобласти. После того, как в жалобе отказали, сотрудники хозяйства пошли в Ленинградский областной суд. Однако и там им не помогли: областной суд решил, что судья Тосно правильно разобрался в деле.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в несколько рек Петербурга попал бензин.