Агрохозяйство в Ленобласти заплатит 200 тысяч рублей за сорняки

Предприятие обжаловало штраф в суде, но безрезультатно. Фото: pixabay.com
Предприятие обжаловало штраф в суде, но безрезультатно. Фото: pixabay.com

Россельхознадзор обвинил предприятие в невнимании к плодородию почвы.

Агрохозяйство Петербурга заплатит штраф в 200 тысяч рублей за нарушение земельного закона, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре Санкт-Петербурга 24 июня.

Хозяйство расположено в Тосненском районе Ленинградской области. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что предприятие не следит за плодородностью земель и не чистит их от сорняков. Никто из сотрудников не проводил никаких мероприятий для восстановления плодородия земли.

Предприятию назначили штраф, но там не согласились с претензиями Россельхознадзора и подали жалобу в Тосненский суд в Ленобласти. После того, как в жалобе отказали, сотрудники хозяйства пошли в Ленинградский областной суд. Однако и там им не помогли: областной суд решил, что судья Тосно правильно разобрался в деле.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в несколько рек Петербурга попал бензин.

агрохозяйство земля плодородие почва Россельхознадзор сорняки Тосненский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов посетил детскую площадку на Васильевском острове
Житель Ломоносова отправится в колонию за пьяный наезд на людей
СКА подписал новый годовой контракт с защитником Земченком
“Колу” закроют на 2 часа из-за разводки моста через Свирь
После «Алых парусов» с улиц Петербурга вывезли 660 кубометров мусора
В Кировском районе мужчина бросил пакетик с метадоном
После падения ребенка из окна в Колпино возбудили дело
Работникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров