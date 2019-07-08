Петербуржца осудили за стрельбу в “Абсент-баре” Колпино

Пистолет злоумышленника постановили уничтожить. Фото: pixabay.com
Пистолет злоумышленника постановили уничтожить. Фото: pixabay.com

Мужчина праздновал День защитника отечества и решил не платить счет.

Суд Колпинского района Петербурга рассмотрел дело в отношении мужчины, который устроил стрельбу в одном из баров Колпино. Пистолет уничтожат, а его владельцу придется поработать на благо общества.

Следствие установило, что 23 февраля пьяный мужчина в ответ на требование сотрудников “Абсент-бара” оплатить счет достал пистолет и выстрелил в воздух, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 8 июля. После этого он наставил пистолет на другого работника бара и несколько раз заявил, что пристрелит его и вообще всех посетителей заведения.

Петербуржец полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в 250 часов обязательных работ, а его “Макаров” решили уничтожить.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что выстрел в лицо в пекарне на Новочеркасском расценили как хулиганство.

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