Выстрел в лицо на Новочеркасском расценили как хулиганство

Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние не уточняется. Фото: pixabay.com

Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние не уточняется. Фото: pixabay.com

Конфликт в пекарне закончился стрельбой и приездом полиции Петербурга.

Владелец пекарни на Новочеркасском пр. обратился в полицию после конфликта в помещении утром в воскресенье. Сотрудница одной из пекарен Петербурга госпитализирована, а подозреваемый задержан.

Мужчина рассказал полиции Красногвардейского района Петербурга, что неизвестный пришел в пекарню в воскресенье около 7 утра, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 8 июля. Начался конфликт (причины не уточняются) и посетитель выстрелил в лицо 34-летней сотруднице пекарни. Женщину госпитализировали.

Полиция возбудила дело о хулиганстве и задержала 35-летнего мужчину. В управлении полиции Петербурга не уточнили, из чего именно злоумышленник стрелял — возможно, это был звуковой пистолет. Состояние женщины не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Выборгском районе Петербурга с помощью пистолета неизвестные вынесли деньги из павильона.