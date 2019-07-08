Налетчики унесли из павильона на Просвещения 10 тысяч рублей

Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в разбое в тот же день.

Ночью в воскресенье неизвестные совершили налет на торговый павильон на Просвещения. Полиция Петербурга задержала их в тот же день.

Индивидуальный предприниматель обратился в полицию Выборгского района Петербурга с заявлением утром в воскресенье 7 июля, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Петербурга и Ленобласти. Он рассказал, что двое мужчин вошли в павильон и, угрожая пистолетом, заставили отдать деньги. Им удалось забрать с собой 10 тысяч рублей, с которыми они скрылись на автомобиле.

Полицейские начали поиск злоумышленников и уже задержали двух подозреваемых, одному исполнилось 39 лет, второму — 35, передают в полиции Петербурга. По статье о разбое возбуждено дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Тосно у мужчины отобрали золотую цепь.