У жителя Тосно отобрали золотую цепь с крестиком

По факту грабежа на 300 тысяч рублей полиция возбудила уголовное дело.

У жителя Тосно отобрали золотую цепь с крестиком. По факту грабежа на 300 тысяч рублей возбудили уголовное дело.

Мужчина 38-ми лет обратился в полицию Тосненского района Ленобласти в воскресенье 7 июля. Он рассказал, что около 6 утра у дома на пр. Ленина на него напал неизвестный, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 8 июля. Злоумышленник отобрал украшение и сбежал. Владелец оценил пропажу в 300 тысяч рублей.

Полиция Тосненского района Ленобласти возбудила дело о грабеже и уже ищет злоумышленника. За грабеж в крупном размере (более 250 тысяч рублей, но меньше 1 млн) можно получить лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что неизвестные напали на мужчину во Всеволожске.