В Волхове полыхает сервис по покраске автомобилей

В городе Волхов Волховского района Ленобласти 8 июля загорелся сервис по покраске автомобилей. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

Загорелось здание возле автошколы, уточнили в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб».

По информации очевидцев, территорию автосервиса покидают люди. На опубликованных с места происшествия кадрах замечены языки пламени и густой черный дым высотой в несколько метров.

Официальная информация о возгорании пока не поступала. Сведения о пострадавших также отсутствуют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о пожаре в поселке Лехтуси Всеволожского района Ленобласти. В одном из жилых домов загорелась квартира. В результате происшествия пострадала женщина. Во время пожара она отравилась угарным газом. С огнем боролись семь спасателей и две единицы техники.