В Ленобласти на двоих участковых завели уголовные дела

Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Под уголовные дела попали двое злоупотребивших полномочиями сотрудников полиции.

Согласно материалам дела, один участковый из отдела № 87 заставил девушку, на которую было совершено нападение и украден мобильный телефон, себя оклеветать. Участковый заставил написать заявление, в котором говорится, что она сама потеряла телефон, а в полицию пришла ради получения страховки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Примерно в это же время другой участковый имел на руках заключение эксперта о поддельном водительском удостоверении, но решил вернуть его, не привлекая к ответственности владельца прав, после этого написал отказ о возбуждении уголовного дела под «выдуманным предлогом».

Прокуратура области продолжает ход расследования данных случаев.

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