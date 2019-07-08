Суд Петербурга заслушает в закрытом режиме секретное дело о госизмене

Дело рассмотрит коллегия из трех судей. Фото: pixabay.com
Дело рассмотрит коллегия из трех судей. Фото: pixabay.com

По УК РФ обвиняемый может получить до 20 лет лишения свободы со штрафом.

В суде Санкт-Петербурга зарегистрировали дело о государственной измене. Дело заслушают в закрытом режиме с участием трех судей.

Уголовное дело по статье 275 УК РФ возбуждено в отношении Виктора Прозорова, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в понедельник 8 июля. Закрытый режим слушания объясняется грифом “Совершенно секретно”.

Запрос “Виктор Иванович Прозоров” не выдает в Google полных совпадений.

По статье о государственной измене можно получить тюремный срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что помощника полпреда президента задержали в Уральском федеральном округе по подозрению в госизмене.

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