ФСБ подозревает помощника полпреда президента в госизмене

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева задержали сотрудники Федеральной службы безопасности по подозрению в госизмене.

39-летний Александр Воробьев занял данную должность в июле прошлого года, об этом сообщил сам Воробьев во время суда по мере пресечения. Ранее ФСБ требовала арестовать подозреваемого на два месяца. На текущий момент ФСБ не сообщает другие подробности дела.

Воробьев работал в управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области до 2005 года. С 2006 по 2008 год он занимал различные должности в органах местного самоуправления. С 2010 по 2017 год занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области, потом его назначили федеральным инспектором по республике Карелия. С января прошлого года работал руководителем аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шесть сотрудников ФСБ задержаны по делу о хищении 140 млн рублей.