Подозреваемый в убийстве в Александровском саду арестован

В Александровском саду произошло убийство. Фото: Википедия
В Александровском саду произошло убийство. Фото: Википедия

В Петербурге задержан мужчина 1963 года рождения. Его подозревают в убийстве, произошедшем на территории Александровского сада.

По версии следствия мужчина в ночь на 6 июля во время конфликта на почве личной неприязни ударил мужчину 1977 года рождения ножом в шею. Тот от полученных травм скончался.

«Далее, обвиняемый, с целью сокрытия следов преступления, спрятал тело в металлический мусорный контейнер», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Задержанному предъявлено обвинение. Мужчина заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на окраине Волхова обнаружили тело мужжчины. Среди его особых примет — татуировки на груди с изображением портретов Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

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