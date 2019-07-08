СК опроверг версию о падении любовников из окна на Солидарности

Предполагалось, что женщина выпала из окна во время любовных утех. Фото: pixabay.com

Предполагалось, что женщина выпала из окна во время любовных утех. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжается расследование дела о смерти женщины на проспекте Солидарности. В причастности к произошедшему подозревается мужчина 1990 года рождения.

«В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства произошедшего выясняются.

По версии следствия, в ночь на 5 июля мужчина выбросил с 9 этажа из окна дома по проспекту Солидарности телевизор с кинескопическим экраном. В этот момент внизу находилась женщина. Получив удар телевизором по голове, она скончалась.

Ранее предполагалось, что погибшая выпала из окна, увлекшись любовными ласками на подоконнике. Версия была выдвинута со слов очевидцев. Местные жители утверждали, что видели, как из окна сначала выпал телевизор, а затем двое людей.