Пара выпала из окна на Солидарности во время ласк на подоконнике

Мужчина и женщина упали из окна во время любовных утех. Фото: pixabay.com
Мужчина и женщина упали из окна во время любовных утех. Фото: pixabay.com

В Невском районе Петербурга мужчина и женщина упали с девятого этажа. По предварительным данным, они придавались любовным утехам на подоконнике.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июля в одном из домов на проспекте Солидарности.

Мужчина и женщина распивали спиртные напитки в компании из четырех человек, а затем решили уединиться. Ласкам они предались на подоконнике и по неосторожности выпали.

По словам очевидцев, из окна сначала упал телевизор, а затем двое людей. Женщину нашли мертвой. Её партнер внизу обнаружен не был. Предположительно, он не получил серьезных травм и самостоятельно ушел.

Правоохранители ведут проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодой петербуржец выбросил подругу из окна во время ссоры. Мужчину признали виновным.

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