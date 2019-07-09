Частную охранную организацию оштрафуют из-за школьного охранника без лицензии

Ему также назначили штраф. Фото: https://pixabay.com

Ему также назначили штраф. Фото: https://pixabay.com

Организации грозит штраф за незаконное осуществление деятельности.

В ходе проверки соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья учащихся прокуратурой Московского района было выявлено нарушение в деятельности охранной организации, которая обеспечивает безопасность условий содержания обучающихся.

Было выявлено, что сотрудник частной охранной организации ООО «ЧОП «Пересвет-СБ» не имел правового статуса частного охранника при оказании охранных услуг ГБОУ СОШ № 484.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «незаконное осуществление частной охранной деятельности».

Виновному лицу назначен административный штраф, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Также прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес директора охранного предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура поймала 18 организаций на нарушениях при сбросе сточных вод.