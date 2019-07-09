На Купчинской улице петербуржцы объяснялись на кулаках

Во Фрунзенском районе произошла массовая драка. Фото: pixabay.com
Во Фрунзенском районе произошла массовая драка. Фото: pixabay.com

В ночь с понедельника на вторник в полицию поступило сразу несколько сообщений о том, что у дома 32 по Купчинской улице, происходит драка.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции драку уже не застали, однако обнаружили троих мужчин и двух женщин в возрасте от 26 до 47 лет, которых доставили в отдел для разбирательства, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позже в полицию поступили телефонограммы от медиков, которые сообщили, что оказали помощь троим участникам потасовки и отпустили их на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция устанавливает всех участников конфликта и причины его возникновения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Чугунной улице угнали «КамАЗ» с манипулятором.

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