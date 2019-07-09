В Лужском районе один собутыльник пырнул другого ножом

Пьяные нередко хватаются за ножи. Фото: pixabay.com

Пьяные нередко хватаются за ножи. Фото: pixabay.com

Вчера в полицию поступила телефонограмма о том, что в больницу доставлен 35-летний мужчина с ножевым ранением.

Пострадавший оказался жителем деревни Ретюнь Лужского района, который выпивал вместе с соседом, а потом мужчины повздорили, и приятель ударил его ножом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 36-летнего подозреваемого, который был изобличен в совершенном преступлении, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Купчинской улице произошла массовая драка.