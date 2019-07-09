В Петербурге суд обязал организацию повысить качество сточных вод

Судебные приставы Петербурга обязали организацию достичь нормативов по водоотведению.

Исполнено решение Московского районного суда Санкт-Петербурга об обязании организации провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод. Должник выполнил требования суда только после того, как его привлекли к административной ответственности.

В МО по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство в отношении ЗАО «Вюрт Северо-Запад». Организация должна была в установленные сроки повысить качество сточных вод.

В связи с неисполнение требований, судебные приставы применили санкцию в виде взыскания исполнительного сбора в размере 50 тыс рублей. Однако компания продолжала игнорировать требования исполнительного документа. В результате ЗАО «Вюрт Северо-Запад» привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 30 тыс рублей. Только после этого компания предоставила документы, которые подтвердили выполнение требований суда.

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