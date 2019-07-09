Строительство Приморского порта душат экопротестами

Экологические активисты собирают подписи против строительства универсально-перегрузочного комплекса в Приморске Ленинградской области. Истинные их мотивы, впрочем, скорее всего, носят финансовый характер, уверены эксперты.

Информация о будущем проекте была размещена в открытом доступе еще в прошлом году. Однако массовые протесты и петиции появились только неделю назад на стадии финальных слушаний и согласований проекта. Активисты утверждают, что строительство комплекса нанесет вред краснокнижным растениям, флоре и фауне Приморска.

«Не только по Приморску, но и по опыту масштабных строительных проектов в других регионах, за всеми протестными акциями так называемых экозащитников стоят четкие финансовые интересы», — приводит слова эксперта и главного редактора медиа-группы «ПортНьюс» Надежды Малышевой Онлайн47.

Инвестиционный проект стоимостью 90,6 млрд рублей позволит разорвать экономически невыгодные отношение с партнерами из стран Балтики. Когда комплекс в Приморске выйдет на полную мощность, через него будет проходить порядка 20% всего грузооборота Балтийского бассейна. Мощность его составит до 70 млн тонн грузов в год.

Самые очевидные противники проекта — страны Прибалтики, которые пытаются навязать монополию в морском экспорте. Они, в случае реализации, потеряют внушительные суммы и объемы груза. Так, сейчас обслуживание грузового транзита вместе с сопутствующими отраслями позволяет Латвии, Эстонии и Литве получать около 20 % от совокупного ВВП.

Проблемы экологии в этом вопросе вполне решаемы. Аналогичные опасения за флору и фауну были во время строительства «Северного потока 2», который проходит по территории Кургальского заказника. Тогда краснокнижные растения и даже гнезда птиц удалось аккуратно перенести. Совсем недавно природоохранные ведомства подтвердили: растения прижились, а у Белохвостого Орлана вылупилось потомство.

Разрбаботанные ранее технологии безопасного переноса растений шагнули вперед. Потому опасения за уникальную природу отчасти напрасны.