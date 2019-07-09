Ученые раскрыли секрет древнеегипетского вечного бальзама для волос

Волосы древнеегипетских знатных женщин, похороненных 3000 лет назад, прекрасно сохранились благодаря уникальному бальзаму из говяжьего жира, касторового масла, пчелиного воска и сосновой смолы.

Российские ученые провели исследование трех древнеегипетских мумий, которые датируются первым тысячелетием до нашей эры и привлекают внимание прекрасно сохранившимися волосами. Более того, на мумиях даже можно разглядеть элементы древней укладки. Исследователи сразу предположили, что при бальзамировании умерших использовались разные составы. Один для сохранения тела, другой — для головы и волос.

Чтобы выяснить состав волшебного бальзама, сохраняющего прически на несколько тысячелетий, ученые из Курчатовского института (Москва) применили метод масс-спектрометрии. Для определения ингредиентов бальзама, которые разлагались в течение тысячелетий, исследователи регистрировали инфракрасные спектры до и после обработки растворителями. И проведенный анализ подтвердил их гипотезу.

Выяснилось, что волосы обрабатывали бальзамом из говяжьего жира, касторового масла, пчелиного воска, сосновой камеди и капель ароматического фисташкового масла в качестве дополнительной добавки. А тела обрабатывались другим составом.

Мумификация в древнем Египте включала удаление внутренних органов трупа, высушивание тела смесью солей, а затем обертывание его тканью, пропитанной бальзамом из растительных экстрактов, масел и смол.

До исследований, проведенных в Курчатовском институте считалось, что для мумификации использовался один состав бальзама из растительного масла, к примеру, кунжутного, фенольных кислот, вероятно, из ароматического растительного экстракта и полисахаридов из растений. Рецепт также включал дегидроабиетиновую кислоту и другие дитерпеноиды из хвойной смолы.

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