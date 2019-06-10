В России нашли недостающее звено в эволюции американцев

Международная группа ученых обнаружила в долине реки Яна (Якутия) древние зубы, возраст которых — 31 000 лет. По мнению ученых, открытие меняет все, что мы знаем о первых американских поселенцах.

Молочные зубы принадлежали двум мальчикам, которые входили в группу людей, ранее неизвестных науке. Эта группа названа учеными «древние северные сибиряки» и уже провозглашается как «недостающее звено в эволюции» коренных американцев.

Они жили на северо-востоке Сибири во время ледникового периода и были генетически отличны от других групп в регионе, сообщают исследователи.

Ученые изучили ДНК из детски зубов, и ДНК из древних останков, найденных в других местах в Сибири и центральной России. При этом было реконструировано 34 древних генома, возрастом от 31 000 до 600 лет.

ДНК из зубов показала ученым, что эти «древние северные сибиряки» были отличны от других групп в регионе и при этом генетически были связаны с древними жителями Западной Евразии и, вероятно, прибыли в Сибирь вскоре после того, как люди разделились на азиатов и европейцев.

Другие сибирские популяции, прибывшие в регион позднее, в том числе и предки коренных народов Сибири, ведут свое происхождение от выходцев из Восточной Азии.

Примерно 18-20 тысяч лет назад потомки уже вымерших «древних северных сибиряков» смешались с двумя восточноазиатскими группами, пришедшими на территорию современной Сибири. Затем палео-сибирцы занимали все более обширные территории. путешествуя через Берингов пролив из Сибири в Северную Америку, и стали первыми коренными американцами.

Участок реки Яна, где проводились раскопки 31 000 лет назад, был арктической степью. Растительности здесь было больше, чем сегодня, в основном, кустарники и травы. Деревьев почти не было, а животная жизнь была совсем иной, чем сейчас. Здесь водились мамонты, шерстистые носороги, лошади, бизоны и волки. Древние северные сибиряки охотились именно на этих животных.

Считается, что древние люди мигрировали через континенты вслед за животными в поисках животных и из-за других факторов, таких как изменение климата и конфронтации с различными конкурирующими за территорию группами.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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