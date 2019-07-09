Уголовное дело о походе активистов из Купчино в боулинг возбуждено спустя 4 года

Четыре года назад, в 2015 году, активисты из «Молодой гвардии «Единой России» и глава муниципального совета «Купчино» организовали турнир по боулингу.

Участвовать в турнире должны были жители муниципального образования «Купчино». Однако людей на турнире оказалось вдвое меньше, чем было заявлено изначально.

Спустя четыре года Следственное управление Фрунзенского района ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завело уголовное дело по факту пропажи денежных средств, пишет «Фонтанка.ру».

На проведение праздника было выделено 200 тысяч рублей, однако куда именно были потрачены деньги до сих пор неизвестно.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. При этом, в постановлении заявлено, что неустановленное лицо похитило 200 тысяч рублей со счета банка в корыстных целях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пассажирка «России» получит 340 тыс. рублей за пролитый на неё чай.