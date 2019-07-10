«Театр песни» требует от города 48 млн рублей

Компания, собиравшаяся построить на Васильевском острове «Театр песни», который первоначально должен был носить имя Аллы Пугачевой, подала иск к городу.

10 сентября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит требование компании «Театр песни» компенсировать ей убытки за срыв строительства. Иск подан к Комитету имущественных отношений. Ранее компания уже проигрывала суд с администрацией города.

«Театр песни» должен был появиться в устье реки Смоленки, однако власти Петербурга так не выделили для его строительства участок. Проект театра включал концертный зал-трансформер на 12 тыс. мест, а также около 40 тыс. м2 площади должны были занять выставки, отели, апартаменты, предприятия общепита и кинотеатры. Проект оценивался в $400 млн.

Первоначально участок под театр Пугачевой был выделен компании PMI в 2008 году губернатором Валентиной Матвиенко. Тогда к 2011 году в устье Смоленки предполагалось выстроить здание в виде буквы «П» за $250 млн. Однако к этому сроку строительство даже не началось, а проект претерпел значительные изменения, и было спроектировано другое здание для театра, в форме бриллианта. Частные компании потеряли на этом инвестпроекте около 100 млн рублей к моменту, когда власти города осознали, что театр будет мешать прокладке дороги до Морской набережной, предусмотренной Генпланом Петербурга, и окончательно отказались от строительства театра в этом месте.