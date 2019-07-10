В Петербурге открывается военно-морской салон

Главной темой мероприятия является судостроение. Фото: wikipedia.org
Главной темой мероприятия является судостроение. Фото: wikipedia.org

Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) стартует сегодня, 10 июля, в Санкт-Петербурге.

Мероприятие будет проходить в выставочном центре «Ленэкспо» с 10 по 14 июля. Учатие будут принимать 45 официальных делегаций из 33 государств со всего мира, 28 компаний из 19 стран.

Данное мероприятие организовывает Минпромторг при поддержке Министерства обороны, МИД, АО « Рособоронэкспорт», Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и администрации Санкт-Петербурга.

На выставке будет представлены экспозиции образцов продукции предприятия, вооружения и военно-морской техники, пишет ТАСС. Кроме того, на форуме будут проводится конференции, презентации, семинары и круглые столы.

Главная выставка мероприятия — судостроение, оружие и морское вооружение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартует Балтийская яхтенная неделя.

военно-морской салон ленэкспо новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге у уснувшего в электричке студента украли телефон
Трое кандидатов в губернаторы Петербурга не скрывают поддержки администрации
Трамваи изменят маршруты из-за ремонта путей на Авиаконструкторов
Ремонт эскалаторов на 1,5 месяца ограничит вход на станцию «Улица ...
Возле Сенной москвич ограбил барнаульца
В Ленобласти под предлогом проверки счетчиков у пенсионерки похитили почти ...
В Московском районе украли «Тойоту» за 2,3 млн рублей
В Ториках среднеазиат избил петербуржца