В Петербурге открывается военно-морской салон

Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) стартует сегодня, 10 июля, в Санкт-Петербурге.

Мероприятие будет проходить в выставочном центре «Ленэкспо» с 10 по 14 июля. Учатие будут принимать 45 официальных делегаций из 33 государств со всего мира, 28 компаний из 19 стран.

Данное мероприятие организовывает Минпромторг при поддержке Министерства обороны, МИД, АО « Рособоронэкспорт», Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и администрации Санкт-Петербурга.

На выставке будет представлены экспозиции образцов продукции предприятия, вооружения и военно-морской техники, пишет ТАСС. Кроме того, на форуме будут проводится конференции, презентации, семинары и круглые столы.

Главная выставка мероприятия — судостроение, оружие и морское вооружение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартует Балтийская яхтенная неделя.