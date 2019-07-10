По решению суда экс-совладелец ГК «Город» признан банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вчера, 9 июля, вынес определение о начале процедуры банкротства.

Начат процесс реструктуризации долгов относительно бывшего совладельца группы компаний «Город» Максима Ванчугова, который подозревается в обмане дольщиков, передает ТАСС.

Сообщается, что Ванчугов признан банкротом по решению суда. Однако полный текст документа на данный момент не размещен в открытый доступ.

Иск о банкротстве был подан со стороны акционерного общества «Такт», которое отвечает за бухгалтерский учет. Отметим, что заседание суда по данному иску переносилось несколько раз.

В 2014 году жилые комплексы, которые строились ГК «Город», были занесены в список проблемных, а в 2015 году ГУ МВД завело уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в связи с обращением дольщиков.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что уголовное дело о походе активистов из Купчино в боулинг возбуждено спустя 4 года.