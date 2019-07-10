В Московском районе украли «Тойоту» за 2,3 млн рублей

Полиция проводит проверку. Фото: Pixаbay
Полиция проводит проверку. Фото: Pixаbay

Во вторник, 9 июля, в отделение полиции по Московскому району Санкт-Петербурга посредством службы «112» поступила информация о пропаже автомобиля.

Мужчина 1990 года рождения рассказал, что его автомобиль марки «Тойота Камри» белого цвета был оставлен у дома 102 по Московскому проспекту на временной период с 22:00 8 июля по 09:00 9 июля. В данный период неизвестный злоумышленник совершил хищение транспортного средства.

Стоимость автомобиля 2019 года выпуска составляет порядка 2,3 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицеские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). СОтрудникам правоохранительных органов проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудникам полиции удалось раскрыть грабеж в Невском районе.

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В Московском районе украли «Тойоту» за 2,3 млн рублей
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Полиции удалось раскрыть грабеж в Невском районе