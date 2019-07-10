Полиции удалось раскрыть грабеж в Невском районе

Во вторник, в отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что около 17:30 часов вечера произошло ограбление.

Известно, что инцидент произошел во дворе дома 9/2 по улице Антонова-Овсеенко. Там неизвестный злоумышленник применил физическую силу к женщине 1988 года рождения, в результате чего похитил её сумку, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сумке находились деньги в размере 7 тысяч рублей, мобильный телефон, банковские карточки и документы. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступника у дома 15/2 по Искровскому проспекту.

Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1978 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 («Грабеж»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что убийство в Полежаевском парке помогла раскрыть собака.