Убийство в Полежаевском парке помогла раскрыть собака

Во вторник, 9 июля, в Полежаевском парке в Санкт-Петербурге был обнаружен труп неизвестного мужчины.

Тело убитого было найдено в кустах в парке. У него диагностировали тупую травму головы и рану над левым глазом. На место инцидента прибыли кинологи, передает «Мойка78».

Служебная собака по кличке Жасмин взяла след на месте происшествия и вывела сотрудников правоохранительных органов к вагону-бытовке. Установлено, что там проживал бездомный.

Полицейские задержали бездомного по подозрению в совершении убийства. Кроме того, у него были найдены предметы, которые могли быть похищены у убитого мужчины. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ЕСПЧ присудил 20 тыс евро россиянке, пострадавшей от домашнего насилия.