ЕСПЧ присудил 20 тыс евро россиянке, пострадавшей от домашнего насилия

Европейский суд по правам человека постановил присудить 20 тыс евро россиянке Валерии Володиной, которая пожаловалась на насилие со стороны своего сожителя.

Женщина заявила о бездействии российских правоохранительных органов, а также об отсутствии в стране правовой системы по борьбе с насилием. Это первое решение ЕСПЧ о домашнем насилии на территории РФ.

Россиянка подала иск в суд 1 июня 2017 года. Она рассказала, что ее сожитель регулярно избивал ее, угрожал убить и похищал. В иске приведены шесть случаев насилия, происходивших с января 2016 года по март 2018 года. Полное имя партнера женщины не указывается.

В иске говорится, что в России отказались возбуждать уголовное дело ссылаясь на «отсутствие состава преступления», учитывая то, что женщина подавала заявления в полицию.

Женщина требовала компенсацию морального ущерба в размере 40 тыс евро, а также почти 6 тыс евро для возмещения издержек суда. ЕСПЧ присудил ей 20 тыс евро компенсации, а также полностью возместил все судебные траты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что муж кассирши проиграл украденные ею миллионы.