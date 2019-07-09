ЕСПЧ присудил 20 тыс евро россиянке, пострадавшей от домашнего насилия

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Европейский суд по правам человека постановил присудить 20 тыс евро россиянке Валерии Володиной, которая пожаловалась на насилие со стороны своего сожителя.

Женщина заявила о бездействии российских правоохранительных органов, а также об отсутствии в стране правовой системы по борьбе с насилием. Это первое решение ЕСПЧ о домашнем насилии на территории РФ.

Россиянка подала иск в суд 1 июня 2017 года. Она рассказала, что ее сожитель регулярно избивал ее, угрожал убить и похищал. В иске приведены шесть случаев насилия, происходивших с января 2016 года по март 2018 года. Полное имя партнера женщины не указывается.

В иске говорится, что в России отказались возбуждать уголовное дело ссылаясь на «отсутствие состава преступления», учитывая то, что женщина подавала заявления в полицию.

Женщина требовала компенсацию морального ущерба в размере 40 тыс евро, а также почти 6 тыс евро для возмещения издержек суда. ЕСПЧ присудил ей 20 тыс евро компенсации, а также полностью возместил все судебные траты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что муж кассирши проиграл украденные ею миллионы.

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