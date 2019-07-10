Два предприятия в Петербурге превысили в сточных водах норму по алюминию

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга провела проверку на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства.

По результатам проверки было установлено, что организации АО «Игротехника Инвест» и ООО «Смоленка 14» превышают требуемые нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения Северной столицы по алюминию, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В итоге в отношении руководителей данных предприятий были внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. Они находятся на рассмотрении.

Районная прокуратура держит на своем контроле устранение данных нарушений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти под предлогом проверки счетчиков у пенсионерки похитили почти 100 тыс рублей.