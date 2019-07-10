В Ленобласти под предлогом проверки счетчиков у пенсионерки похитили почти 100 тыс рублей

Вчера, 9 июля, около 13:00 часов дня двое мужчин обманным путем проникли домой к пенсионерке 1931 года рождения.

Инцидент произошел в одном из домов деревни Ириновка, что находится во Всеволожском районе Ленинградской области. Двое неизвестных злоумышленников пришли к 88-летней пенсионерке и попросили пустить их для проверки счетчиков, где обманным путем получили от пострадавшей 15 тысяч рублей.

После того как мужчины ушли пенсионерка обнаружила пропажу кошелька с 81 тысячью рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту случившегося проводится проверка, принимается решение о возбуждении уголовноего дела. Полиция ищет злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудникам полиции удалось раскрыть грабеж в Невском районе.