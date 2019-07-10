Депутат-космонавт разглядела с орбиты снаряды, летевшие в Донбасс

С борта Международной космической станции (МКС) в 2014 можно было «невооруженным глазом» увидеть украинские снаряды, якобы, летевшие в Донбасс. Об этом заявила депутат и космонавт Елена Серова в ходе пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины», — утверждает Серова.

Депутат подчеркнула, что украинская армия совершила «настоящий геноцид против собственного населения».

Видео с заседания опубликовано на официальном YouTube-канале Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Речь идет об экспидиции, которая стартовала в сентябре 2014 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина на переговоры в Минске. Обсудить предлагается вопросы Крыма и Донбасса.