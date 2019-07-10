В Ленобласти мужчину арестовали за показ видео 18+ двум маленьким девочкам

В Ленобласти 36-летний мужчина решением суда заключен под стражу. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух 6-летних девочек.
По версии следствия, 5 июля мужчина познакомился на улице в городе Лодейного поле с двумя маленькими девочками. Детей он угостил шоколадом, а затем показал им на своем телефон видео с сексуальным подтекстом.
Следователь территориального отдела СКР обратился в суд с ходатайством об аресте мужчины.
«Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителя Петербурга обвинили в преступлениях сексуального характера в отношении пяти школьниц. Старшей из девочек исполнилось 14 лет, младшей — 11 лет.