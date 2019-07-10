Полиция выясняет обстоятельства конфликта при сносе нелегального кафе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта, который произошел вчера 9 июля, у дома 35 по улице Доблести в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Сотрудниками полиции проводится проверка для установления обстоятельств инцидента, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 9 июля, сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга прибыли для сноса нелегального летнего кафе.

Однако чиновникам попытались помешать 15 мужчин, один из которых обливал сотрудников комитета бензином и угрожал поджогом, также он высказывал угрозы в адрес их семей.

Ранее сообщалось, что на место приехали сотрудники полиции и составили протокол в отношении мужчины.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что буйный петербуржец угрожал чиновникам при сносе нелегального кафе.