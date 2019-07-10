В Ленобласти учредили стипендию губернатора для детей-сирот

Именная степендия губернатора для детей-сирот учреждена в Ленобласти. Назначать её будут ежемесячно с 2020 года.
Размер стипендии составит 3 тыс. рублей ежемесячно. Выплачиваться она будет сиротам и детям без попечения родителей, которые учатся в государственных профессиональных училищах.
Претендовать на выплату смогут студенты с оценками «отлично» и «хорошо», отметили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.
До этого ежемесячные именные стипендии в области назначались для одаренных детей-сирот, которые учатся в вузах, а также студентов-инвалидов, обучающихся в профессиональных и высших учебных заведениях.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для детей-сирот в Петербурге ввели новые льготы. У них появилась возможность бесплатно питаться в школьных столовых. Речь идет о детях, которые проживают в социальных учреждениях.