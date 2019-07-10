В Ленобласти учредили стипендию губернатора для детей-сирот

С 2020 года в Ленобласти появится новая стипендия. Фото: pixabay.com

С 2020 года в Ленобласти появится новая стипендия. Фото: pixabay.com

Именная степендия губернатора для детей-сирот учреждена в Ленобласти. Назначать её будут ежемесячно с 2020 года.

Размер стипендии составит 3 тыс. рублей ежемесячно. Выплачиваться она будет сиротам и детям без попечения родителей, которые учатся в государственных профессиональных училищах.

Претендовать на выплату смогут студенты с оценками «отлично» и «хорошо», отметили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

До этого ежемесячные именные стипендии в области назначались для одаренных детей-сирот, которые учатся в вузах, а также студентов-инвалидов, обучающихся в профессиональных и высших учебных заведениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для детей-сирот в Петербурге ввели новые льготы. У них появилась возможность бесплатно питаться в школьных столовых. Речь идет о детях, которые проживают в социальных учреждениях.